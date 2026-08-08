Hajdučice ispisale povijest! Pobijedile Muru i izborile Europu

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Robert Matić/Hajduk.hr

Nogometašice Hajduka ostvarile su povijesnu pobjedu i izborile nastavak europskog puta. U utakmici za treće mjesto mini-turnira kvalifikacija za Ligu prvaka svladale su slovensku Muru 2:0 te izborile plasman u 1. kvalifikacijsko kolo UEFA Women’s Europa Cupa.

Nakon poraza u polufinalu, kojim su ostale bez mogućnosti plasmana u nastavak kvalifikacija za Ligu prvaka, Splićanke su protiv Mure odigrale puno odlučnije i od prve minute preuzele kontrolu nad utakmicom.

Hajdučice su diktirale tempo, držale Slovenke daleko od svojih vrata i stvarale prilike. Prva je ozbiljno zaprijetila Luana Vanjak u 16. minuti, kada je s desetak metara pucala malo pokraj gola. Nekoliko minuta kasnije u prilici je bila i Lana Kukavica, no njezin udarac s vrha kaznenog prostora otišao je preko grede.

Momčad Damira Matulovića nastavila je pritiskati do kraja prvog poluvremena. Mura praktički nije uspijevala prijeći centar, a kamoli ozbiljnije ugroziti vrata Hajduka. Jedino što je nedostajalo bila je realizacija pa se na odmor otišlo bez pogodaka.

Slika se nije promijenila ni početkom drugog poluvremena. Hajdučice su nastavile dominirati, a zaslužena nagrada stigla je u 60. minuti.

Vanjak je probila po lijevoj strani i povratnom loptom pronašla Barbaru Živković, koja je s 11 metara preciznim udarcem pogodila za 1:0 i veliko slavlje Splićanki.

Mura je nakon primljenog pogotka pokušala pritisnuti i doći do izjednačenja, ali obrana Hajduka bila je sigurna i bez većih problema zaustavljala pokušaje slovenskog sastava.

Konačna odluka stigla je u 88. minuti. Hajduk je izborio kazneni udarac, a odgovornost je preuzela kapetanica Ana Bakalar. Mirno je realizirala jedanaesterac i postavila konačnih 2:0.

Hajdučice su tako ostvarile povijesnu pobjedu, osvojile treće mjesto na kvalifikacijskom turniru i osigurale nastavak europske avanture u premijernom izdanju UEFA Women’s Europa Cupa.