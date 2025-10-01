Haalandu uspjelo u Ligi prvaka ono što nisu postigli ni Messi ni Ronaldo!

Jasno je zašto Erlinga Haalanda nazivaju "strojem za golove".
U središtu pozornosti susreta Monaca i Manchester Cityja u 2. kolu Lige prvaka je napadač Erling Haaland.
Građani vode 2:1 nakon prvog poluvremena, a strijelac oba gola bio je Norvežanin.
Ovo je 50. utakmica Haalanda u Ligi prvaka.
Ujedno je postavio rekord za najviše golova u prvih 50 utakmica u elitnom europskom natjecanju. S ova dva protiv Monaca dosegao je brojku od 52 gola.
Ovo mu je ujedno i osma uzastopna utakmica ove sezone u kojoj je postigao barem jedan gol.
