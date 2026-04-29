Haaland oduševljen utakmicom PSG-a i Bayerna, sve je rekao sa samo tri riječi

DavidxBlunsden via Guliver

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva.

Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5:4, premda su u jednom trenutku imali 5:2. S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Kviča Kvaratškhelija u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

Kvaratskhelija je u 55. minuti svojim drugim golom na utakmici povećao prednost PSG-a. Tri minute kasnije bilo je 5:2, a novi gol je zabio Dembele. Bayern se nije predavao, u 65. minuti je Dayot Upamecano smanjio na 5:3, a tri minute kasnije Diaz je pogodio za 5:4.

Jedan od najvećih svjetskih golgetera Erling Haaland za vrijeme utakmice je objavio samo tri riječi: “Ovo je nogomet”.