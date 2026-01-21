Haaland nakon debakla u Norveškoj: ‘Ovo je bilo sramotno, žao mi je’

Podijeli :

Bodø/Glimt je u utorak navečer ostvario veliki pothvat i na svom terenu pobijedio Manchester City 3:1. To je prva pobjeda Bodø/Glimta u Ligi prvaka ove sezone, a nakon utakmice Erling Haaland ispričao se navijačima Cityja.

Haaland je nakon susreta izjavio da je igra njegove momčadi bila „sramotna“ te se ispričao navijačima.

“Mislim da smo dali sve od sebe, ali nešto nam je nedostajalo“, rekao je Haaland nakon utakmice za TNT Sport.

“Preuzimam potpunu odgovornost, zajedno s Rodrijem, Reijndersom i ostalim iskusnim igračima u momčadi“, dodao je napadač Cityja.

“Ne želim nikoga kriviti, ali moramo preuzeti više odgovornosti jer na kraju to nije bilo dovoljno dobro. Mi smo Manchester City. Ne možemo se samo motati okolo i ne pobjeđivati. Ovo ne bi smjelo ovako izgledati, ali Bodø/Glimt je zaslužio pobjedu“, nastavio je Haaland.

“Nemam odgovor na pitanje zašto smo izgubili. Preuzimam punu odgovornost jer nisam postigao pogodak. Sve što mogu učiniti jest ispričati se svakom navijaču kluba, posebno onima koji su danas putovali na utakmicu. Ovo je bilo sramotno.

Na kraju, Bodø/Glimt je igrao nevjerojatan nogomet i zasluženo pobijedio. Iskreno, više ne znam što bih rekao, nemam nikakve odgovore. Žao mi je“, zaključio je Norvežanin.

Nakon sedam odigranih utakmica u Ligi prvaka, City ima učinak od četiri pobjede, jednog remija i dva poraza te se trenutačno nalazi na sedmom mjestu ljestvice s 13 bodova.

U sljedećem kolu u Manchester stiže Galatasaray.