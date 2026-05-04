Gyokeres uoči polufinala Lige prvaka: Moramo uživati u utakmici s navijačima

David Klein / Sportimage via Guliver Image

Uoči uzvratne utakmice polufinala Lige prvaka između Arsenala i Atletico Madrida na konferenciji za medije govorio je Viktor Gyokeres, najbolji strijelac Arsenala u ovoj sezoni.

“Prekrasno je igrati ovu utakmicu kod kuće. Znamo što je ulog, i naravno da imamo sjajnu priliku odigrati veliku utakmicu sutra i uživati u njoj s navijačima, ali to moramo pokazati na terenu. Uz našu sjajnu podršku, mislim da to može biti velika večer.

Mislim da vlada dobra atmosfera u svlačionici. Svi smo jako uzbuđeni zbog svake utakmice koja dolazi, tako da se trebamo samo dobro pripremiti i tu energiju pokazati na terenu.”

Gyokeres je u 2026. godini u fantastičnoj formi, postigavši 18 golova za klub i reprezentaciju. Četiri od njih zabio je u doigravanju za Svjetsko prvenstvo, uključujući i pobjednički gol kojim je odveo Švedsku na završnicu u SAD-u, Meksiku i Kanadi ovog ljeta.

Pred još jedan veliki izazov ove godine, Viktor vjeruje da ima iskustvo za ovakve velike utakmice uoči polufinalnog okršaja s Atleticom.

“Igrao sam ovakve utakmice i bio u situacijama kada je izuzetno važno pobjeđivati, poput onih s reprezentacijom prije mjesec dana kada smo morali dobiti utakmice da bismo izborili Svjetsko prvenstvo.

Mislim da će sutra biti još jedna velika utakmica i da je ovo sjajna prilika. Nalazimo se u odličnoj poziciji da iskoristimo tu priliku.

Bit će to teška utakmica kao što je bila i u Madridu. Atletico ima sjajnu momčad s puno napadačke kvalitete i znamo da su opasni, tako da moramo biti dobri u obrani, a onda napraviti ono u čemu smo najbolji kada imamo loptu.”

Gyökeres je stigao do 20 golova ove sezone s dva pogotka protiv Fulhama, a iako je zadovoljan tim ostvarenjem, fokusiran je na snažan završetak sezone.

“Naravno da želite zabijati golove i dobro je doći do te brojke, ali najvažnije stvari tek dolaze ovog mjeseca. Moramo odraditi svoj posao i vidjeti gdje će nas to odvesti.”