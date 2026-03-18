Guardiola: Sljedeće sezone bit ćemo prvaci. Real nije moj najveći izazov, to je Klopp

Andrew Yates Sportimage via Guliver Images

Pep Guardiola izrazio je optimizam za budućnost Manchester Cityja usprkos ispadanju u osmini finala Lige prvaka od Real Madrida.

Real Madrid je s ukupnih 5:1 kroz dvije utakmice eliminirao Manchester City u nokaut-fazi Lige prvaka treću godinu zaredom.

Revanš na Etihadu bio bi sigurno zanimljiviji da Građani rano nisu ostali s igračem više. Borili su se hrabro, ali na kraju je Real pobijedio 2:1.

“Deset protiv 11 je gotovo nemoguće. No budućnost je svijetla. Sljedeće sezone ćemo se vratiti, bit ćemo prvaci. Naučit ćemo. Sport je uvijek izazov. Imali smo osjećaj da ne možemo igrati, bilo je deset protiv 11. Ali imamo izvanrednu skupinu igrača”, komentirao je Guardiola.

Na pitanje je li mu Real najveći izazov odgovorio je:

“Ne, Real mi nije najveći izazov. Moj najveći izazov bio je Jürgen Klopp, ali nitko od vas to nije primijetio.”