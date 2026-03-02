Guardiola se požalio na raspored pred okršaj s Realom: ‘Puno vam hvala na tome’

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola se požalio na raspored.

Guardiola smatra da će njegov City biti u podređenom položaju uoči gostovanja kod Real Madrida u Ligi prvaka sljedećeg tjedna zbog nepovoljnog rasporeda utakmica. Njegova je momčad imala dva tjedna odmora nakon plasmana među osam najboljih, ali trener Cityja nezadovoljan je terminom utakmice FA kupa protiv Newcastlea. Ta je utakmica na rasporedu u subotu u 20 sati.

City gostuje na Bernabeuu u srijedu, 11. ožujka, pa će imati 94 sata između dva dvoboja, što je izazvalo Guardiolinu frustraciju.

“Newcastle u 20 sati. Puno vam hvala na tom terminu kako bismo s manje vremena za oporavak išli u Madrid”, sarkastično je poručio Guardiola.

Detaljnije je zatim objasnio zašto kasni termin utakmice predstavlja problem.

“Jedno je vratiti se u Manchester u 19 ili 20 sati i započeti oporavak, a sasvim drugo stići u jedan ili dva ujutro. To je velika razlika. Znam da sve momčadi u FA kupu igraju u 15 sati. U redu, mi igramo u 20. Umor, znate, detalji čine razliku. Poput kornera, slobodnog udarca, auta, takvi detalji. Imamo manje vremena. Nakon što se vratimo, moramo opet putovati za Madrid”, poručio je Guardiola.