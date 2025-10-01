Guardiola: Rodri trenutno ne može igrati tri utakmice tjedno

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola izjavio je da ne zna hoće li veznjak Rodri (29) zaigrati u srijedu u susretu Lige prvaka u gostima kod Monaca, dodavši da španjolski reprezentativac trenutno ne može igrati tri utakmice tjedno.

Osvajač Zlatne lopte 2024. za najboljeg nogometaša na svijetu bio je izvan terena osam mjeseci zbog teške ozljede koljena. Zbog toga je propustio gotovo cijelu prošlu sezonu i na teren se je vratio krajem svibnja. No, na ovoljetnom Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u zaradio je ozljedu prepona.

U novoj nogometnoj sezoni skupio je pet nastupa za City, s tim da je četiri puta bio u početnoj postavi. No, u subotnjem prvenstvenom susretu protiv Burnleyja, kojeg je City dobio 5-1, nije bio u momčadi.

“Rodri se dan prije utakmice s Burnleyjem nije osjećao dobro. Danas se osjeća puno bolje, pa ćemo vidjeti. Nije ista situacija kao na Svjetskom klupskom prvenstvu, sada nije ozlijeđen. Mislim da trenutno nije u stanju igrati tri utakmice tjedno na najvišoj razini. Za potpuni oporavak od takve ozljede potrebno je barem godinu dana”, kazao je Guardiola u utorak na konferenciji za novinare.