Guardiola pred uzvrat s Realom: ‘Ako misle da ne možemo, neka ostanu kod kuće’

Moraju nadoknaditi velik zaostatak od tri gola protiv Real Madrida u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka, koja se u utorak od 21 sat igra na njihovom stadionu.

POVEZANO McKenna za SK otkrio je li teže igrati protiv Reala ili Barcelone: ‘Oni su nemilosrdni, ubojice’

U prvoj utakmici Kraljevski klub uvjerljivo je slavio s 3:0, a sva tri pogotka za španjolsku momčad postigao je Federico Valverde.

Momčad Pepа Guardiole morat će odigrati gotovo savršenu utakmicu na Etihadu želi li izboriti plasman u četvrtfinale.

Španjolski strateg svjestan je toga te je svojim igračima uoči uzvrata poslao izravnu poruku.

“Moji igrači su visoko plaćeni profesionalci. Ako ne vjeruju u preokret, to je njihov problem”, započeo je Guardiola i dodao:

“Ako misle da ne možemo ostvariti dobar rezultat u Ligi prvaka, onda neka ostanu kod kuće! Moramo pokušati — što imamo za izgubiti?”