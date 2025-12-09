Guardiola: ‘Ne mogu pišati umjesto Xabija, on to mora sam’

Podijeli :

U srijedu navečer igraju se utakmice Lige prvaka, a ona koja iskače je susret Real Madrida i Manchester Cityja na Santiago Bernabeuu. Prije te utakmice je Pep Guardiola održao konferenciju za medije gdje je jedno pitanje od njega tražilo da uputi riječi podrške Xabiju Alonsu.

Španjolac je na to odgovorio u svom stilu.

“On sam treba pišati. Neću ja pišati za njega. Sviđa vam se taj naslov, jel’ tako?. Želim mu sve najbolje jer ga volim i cijenim”, rekao je Pep Guardiola.

Xabi Alonso je u posljednje vrijeme suočen s brojnim kritikama zbog loše igre Real Madrida. Ispustili su prednost u La Ligi te sada zaostaju četiri boda za Barcelonom. Srijeda im donosi priliku za iskupljenje na Santiago Bernabeuu protiv Manchester Cityja.