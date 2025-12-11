Guardiola izdvojio petoricu igrača nakon pobjede protiv Reala: ‘On je bio nevjerojatan!’

Podijeli :

Trener Cityja je zadovoljan nakon predstave svoje momčadi.

U susretu 6. kola Lige prvaka Manchester City slavio je na Bernabeuu 2:1 protiv Real Madrida.

Rodrygo je doveo Madriđane u vodstvo u 28. minuti, no već sedam minuta kasnije poravnao je Nico O’Reilly nakon što je pokupio odbijenu loptu poslije udarca Joška Gvardiola. Preokret je okončan jedanaestercem Erlinga Haalanda u 43. minuti.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola otkrio je dojmove.

“Može i bolje. Ovdje je jako teško igrati. Četiri ili pet igrača prvi je put igralo na ovom stadionu. Pobijediti ovdje znači da moramo biti zadovoljni, barem što se bodova tiče. Imamo 13 bodova i sve je u našim rukama da završimo među prvih osam. To je cilj, a pobjeda ovdje nakon Leverkusena jako je dobra”, rekao je Guardiola pa istaknuo par igrača iz svojih redova koji su po prvi puta istrčali na Bernabeuu:

“Matheus Nunes je bio dobar. Beki također, Rayan Cherki prvi put je ovdje igrao. Nico O‘Reilly – nevjerojatna utakmica. Jeremy Doku nam je puno pomogao u mnogim segmentima. Krenuli smo pogreškom, očekivao sam da će nas visoko pritisnuti, ali povukli su se i bilo nam je teško pronaći ritam. No, uzimamo ova tri boda.”

Komentirao je i kvalitetu Real Madrida.

“Rodrygo, Vinicius Jr., Bellingham – sjajni igrači. Njihova brzina u napadu je golema prijetnja, zato ne možete igrati visoko, morate biti potpuno posvećeni obrani. Tu nam je malo ponestalo i tu možemo napredovati.”

Može li City osvojiti Ligu prvaka i donosi li ova pobjeda samopouzdanje za takav rezultat?

“Nismo još spremni. Igramo u gostima. U veljači ćemo biti bolji. Ovako teške utakmice – bili smo ovdje i prije, igrali bolje pa izgubili. Igrači su dali veliki napor, ali još imamo puno prostora za napredak”, zaključio je trener Cityja.