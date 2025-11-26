Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Chelsea je pobijedio Barcelonu 3:0 kod kuće u četvrtom kolu Lige prvaka. Slavili su autogolom Julesa Koundéa u 27. minuti, Estevao je zabio u 55. minuti i Liam Delap u 73. minuti. Barcelona je igrala s igračem manje od 44. minute, budući da je branič Ronald Araujo dobio drugi žuti karton.

Junak pobjede Chelseaja bio je lijevi bek Marc Cucurella, koji je savršeno čuvao desno krilo Barcelone Lamina Yamala. Cucurella je dijete Barcelone, jer se pridružio La Masiji kao 14-godišnjak i ostao u klubu osam godina. Sada je junak trijumfa protiv bivšeg kluba, jer je potpuno ukrotio 18-godišnju superzvijezdu, koji mu je i suigrač u reprezentaciji.

Robert Sánchez, vratar Chelseaja i španjolske reprezentacije, rekao je nakon utakmice:

“Gdje je Yamal? Cucurella ga je stavio u džep“, te poručio mladoj zvijezdi Barcelone: “Svi su sjajni dok ne dođu u Englesku.“

Cucurella, kojem je uručena nagrada za igrača utakmice, objasnio je kako je zaustavio Yamala:

“Pokušao sam mu igru učiniti što težom. Pokušao sam ga tjerati prema sredini, gdje je Caicedo. Nisam ga smio ostaviti samog na desnoj strani. To mu je slabija noga, ali nikad se ne zna s takvim igračima.“