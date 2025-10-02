Flick pohvalio PSG: ‘Zaslužili su pobjedu, vidjelo se da su moji igrači umorni’

Podijeli :

xS.xRosx via Guliver

Nakon sinoćnjeg poraza 1:2 od PSG-a u Ligi prvaka, trener Barcelone Hansi Flick istaknuo je da su gosti od 35. minute kontrolirali utakmicu, te da se kod njegovih igrača vidio umor u drugom poluvremenu.

“Imam povjerenja u svoju ekipu, ali večeras nismo bili u najboljem izdanju. Nakon 35. minute PSG je preuzeo kontrolu. Kod nekih naših igrača bilo je vidljivo da su umorni. PSG je zaslužio pobjedu”, rekao je Flick.

POVEZANO VIDEO / Najbolji trenuci derbija kola Lige prvaka: Parižani slave, Barca izvukla deblji kraj!

Barcelona je povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili. Pogodak za 1-1 u 38. minuti postigao je 19-godišnji veznjak Senny Mayulu. U 90. minuti gosti su majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos.

“Moramo se popraviti, čitava momčad mora sudjelovati i u napadu, i u obrani, moramo bolje koristiti prazan prostor. Vidjeli ste kako igrači PSG-a dobro koriste prazan prostor. Također, kada u završnici branite 1-1 morate to raditi pametnije, a oni su nama zabili gol iz kontranapada. Moramo biti organiziraniji i bolje pokrivati prostor“, zaključio je Flick.