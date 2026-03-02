Fifa uvodi novo pravilo u borbi protiv rasizma? ‘Ako to napravi, to je crveni, očigledno!’

Podijeli :

Valter Gouveia SPP via Guliver

Predsjednik Fife Gianni Infantino najavio je mogućnost strožih sankcija.

Problematika rasizma u nogometu ponovno se pojavila u fokusu nakon sukoba Realovca Viniciusa Juniora i igrača s brojem 25 koji igra za Benficu, Gianluce Prestiannija u prvom susretu nokaut faze Lige prvaka u Lisabonu.

POVEZANO Mourinho jasno poručio: ‘Ako je Prestianni to napravio, njegova karijera sa mnom i u Benfici je gotova’

Prestianni je usta prekrio dresom i izgovorio neke riječi Viniciusu, za koje Brazilac tvrdi da su bile rasističke, a nakon svega se uključila i Uefa koja je pokrenula istragu i za uzvrat u Madridu suspendirala Prestiannija.

O pitanju pokrivanja usta raspravljalo se i na sastanku Međunarodnog odbora nogometnih asocijacija (IFAB), a moguće promjene pravila mogle bi stupiti na snagu već na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Predsjednik Fife Gianni Ifantino je u razgovoru za Sky News otkrio je zaključke.

“Ako igrač pokrije usta i nešto kaže, a to ima rasističku posljedicu, onda mora biti isključen, to je očigledno”, rekao je.

Dodao je kako smatra da takvo ponašanje samo po sebi budi sumnju.

“Mora postojati pretpostavka da je rekao nešto što nije smio reći, jer inače ne bi imao potrebu da pokriva usta. Jednostavno ne razumijem – ako nemaš što skrivati, ne skrivaš usta dok govoriš. To je jednostavno. To su koraci koje možemo i moramo poduzeti kako bismo ozbiljno nastavili borbu protiv rasizma.”