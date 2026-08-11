Fenomenalni Dambrauskas s azerbajdžanskim klubom izborio play-off Lige prvaka

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(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

Bivši trener Hajduka i Gorice Valdas Dambrauskas nastavlja oduševljavati na klupi azerbajdžanskog Sabaha. U utorak navečer je njegova momčad tražila pobjedu kojom bi nadoknadili zaostatak u odnosu na danski Aarhus, a do toga su i došli. Dambrauskasova momčad slavila je na kraju s 3:0 te je tako s ukupnih 3:2 izborila play-off Lige prvaka.

Od početka utakmice Sabah je dominirao, no to im se nije isplatilo u prvom poluvremenu. Ipak, azerbajdžanski prvak nije zbog toga očajavao te je u 59. minuti Veljko Simić, junak dvomeča s TNS-om i finskim KuPS-om, zabio za 1:0.

Samo osam minuta kasnije Sabah je povećao prednost golom Stevea Solveta, reprezentativca Gvadalupe. U tom trenutku Sabah je imao prednost od 3:2 u dvomeču te su do kraja susreta trebali sačuvati to vodstvo kako bi izborili povijesni plasman u play-off Lige prvaka.

Ne samo da je Dambrauskasova momčad sačuvala prednost, nego ju je u 79. minuti i povećala. Strijelac je bio ruandski napadač Joy-Lance Mickels koji je tako osigurao Sabahu prolazak u play-off Lige prvaka. Do kraja susreta je još Xander Severina pogodio za 4:0 i ukupnih 5:2 Sabaha.

Tamo će Sabah igrati protiv pobjednika dvomeča između izraleskog Hapoela Beer Sheve i srpske Crvene zvezde. U prvom susretu tog dvomeča je s 1:0 slavio Hapoel.

Sabah je već plasmanom u treće pretkolo Lige prvaka osigurao povijesnu europsku jesen, a sada je azerbajdžanski prvak stigao na korak od elitnog europskog natjecanja.

Podsjećamo, Dambrauskas je u Hrvatskoj trenirao Goricu i Hajduk, a poseban trag ostavio je u Splitu gdje je s Bijelima osvojio Kup 2022. godine te je vodio žestoku bitku s Dinamom za naslov. Ipak, Lukša Jakobušić ga je otpustio nakon remija sa Šibenikom u HNL-u što je po navijačima Hajduka jedna od najlošijih odluka u novijoj povijesti kluba.