Evo tko večeras sudi Dinamu protiv Thuna

Champions League 21. srp 20269:26 0 komentara
xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

UEFA je odredila sudačku postavu za utakmicu u kojoj Dinamo od 20 sati gostuje kod Thuna u prvom susretu 2. pretkola Lige prvaka.

Pravdu u Švicarskoj dijelit će kazahstanski sudac Bulat Sariyev. Na terenu će mu pomagati sunarodnjaci Sergei Vasjutin, Denis Labašov i Danil Gorda, dok je uloga glavnog VAR suca povjerena Nijemcu Benjaminu Brandu.

Zagrepčanima će ovo biti prvi susret s kazahstanskim arbitrom jer Modri dosad nemaju nikakvog iskustva sa Sariyevom, koji će im tako suditi po prvi put u karijeri.

Večerašnji susret počinje u 20 sati na rasprodanom Visana stadionu, a uzvrat se igra u istom terminu na Maksimiru tjedan dana kasnije. Ukupni pobjednik iz ovog dvoboja osigurat će plasman u treće pretkolo Lige prvaka, gdje ga čeka bolji iz ogleda između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Žalgirisa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League