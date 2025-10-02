Evo što engleski mediji imaju za reći o Gvardiolovom nastupu protiv Monaca

Podijeli :

AP Photo/Philippe Magoni via Guliver

Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret drugog kola Lige prvaka u kojem je Manchester City remizirao 2:2 u gostima kod Monaca.

Građani su imali prednost 2:1 do 90. minute kad je domaćin izjednačio rezultat s bijele točke. Gvardiol je u ovoj utakmici bio asistent za prvi od dva gola Erlinga Haalanda.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte ‘posebnu’ Gvardiolovu asistenciju koju je UEFA kandidirala za asist dana!

Engleski mediji ocijenili su nastup hrvatskog nogometaša. Portal Goal mu je dao ocjenu 7 uz komentar:

“Izbacio je vrhunsko dodavanje koje nitko u Monacu nije očekivao i tako namjestio Haalandov prvi pogodak. U obrani je izgledao prilično sigurno, a u suparničkom kaznenom prostoru izveo je nekoliko atraktivnih poteza dok je City tražio kasni pobjednički gol”.

Sky Sports mu je dao ocjenu 6, dok Manchester Evening News daje ocjenu 7 i navodi:

“Sjajno dodavanje za Haalanda kod vodećeg gola i dobro nadopunjavanje s Diasom u obrani.”