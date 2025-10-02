Evo kome sad superračunalo daje najviše šanse da osvoji Ligu prvaka

Nakon odigranog drugog kola ligaške faze Lige prvaka, ažurirala se lista favorita.
Superračunalo Opta je na temelju podataka i statistika ažuriralo listu favorita za naslov u Ligi prvaka u sezoni 2025./26.
Prema novim izračunima, Arsenal Mikela Artete preuzeo je vrh ljestvice favorita. Imaju sada najviše šanse za osvojiti, nešto više od 18 posto.
Iza njega slijede Liverpool s 14.70 posto te Paris Saint-Germain s 13.96 posto.
Na četvrtom i petom mjestu nalaze se prošlogodišnji favoriti – Manchester City i Bayern Munchen. Šesto i sedmo mjesto zauzimaju španjolski velikani – Barcelona i Real Madrid.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!