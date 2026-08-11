Evo koliko je Dinamo zaradio plasmanom u playoff Lige prvaka!

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Modri su već osigurali najmanje oko 14,5 milijuna eura, a prolaz protiv norveškog Vikinga iz Stavangera otvorio bi im vrata prema višestruko većoj zaradi.

Dinamo je do prošlog tjedna na temelju UEFA-inih premija već uprihodio 3,723 milijuna eura. Taj iznos uključuje fiksne nagrade od po 175.000 eura za tri europska pretkola te 3,17 milijuna eura za minimalno sudjelovanje u glavnoj fazi Konferencijske lige.

Prolaskom u Europsku ligu stiglo je dodatnih 1,14 milijuna eura, budući da početna nagrada za nastup u tom natjecanju iznosi 4,31 milijun eura. Uz to ide i najmanje 75.000 eura nagrade za plasman na ljestvici, koja se potom povećava ovisno o konačnoj poziciji.

Potvrdom prolaska protiv Kauno Žalgirisa Dinamo je tako osigurao najmanje 4,91 milijun eura samo na temelju UEFA-inih premija, bez prihoda od TV prava i klupskog koeficijenta.

Razlika između Lige prvaka i Europske lige posebno je vidljiva kada se usporede početne nagrade. Plasman u Europsku ligu Dinamu jamči oko 14,5 milijuna eura, dok bi ulazak u Ligu prvaka početni iznos podigao na oko 28,7 milijuna eura.