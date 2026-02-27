Evo koju je momčad najviše ‘pomazio’ ždrijeb Lige prvaka

Ždrijeb osmine finala, četvrtfinala i polufinala Lige prvaka održan je u petak u Lyonu, a branitelj naslova PSG je za suparnika dobio Chelsea, dok je je najzvučniji ogled između Manchester Cityja i Reala.
Tottenham kojeg je nedavno preuzeo hrvatski trener Igor Tudor u osmini finala će se suočiti s Atletico Madridom. Ostali parovi su Bodo/Glimt-Sporting, Newcastle-Barcelona, Liverpool-Galatasaray, Atalanta-Bayern i Bayer-Arsenal.
Prve utakmice se igraju 10. i 11. ožujka, a uzvrati 17. i 18. ožujka. Točni termini utakmica osmine finala bit će objavljen u petak navečer. Raspored za četvrtfinale bit će poznat 19. ožujka, nakon što budu odigrane utakmice osmine finala, a raspored polufinalnih susreta bit će objavljen 16. travnja kada budu poznati svi polufinalisti.
Arsenal je i prije samog ždrijeba, prema procjenama analitičara i kladionica, slovio za glavnog kandidata za osvajanje turnira, a sada mu se daje nešto više od 25 posto vjerojatnosti za osvajanje najprestižnijeg europskog klupskog trofeja.
Očekivanja su da će Arsenal bez većih poteškoća preskočiti BayerLeverkusen, a potom u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Bodø/Glimt – Sporting. Taj se susret na papiru čini kao najslabiji među preostalim parovima. Ozbiljniji izazov londonski sastav mogao bi imati tek u polufinalu, gdje bi se mogao susresti s nekim iz skupine Atlético Madrid, Tottenham Hotspur, Newcastle United ili Barcelona.
Sudeći prema izdanjima u proteklim sezonama, Arsenal ima kvalitetu ravnopravno se nositi i s takvim suparnicima. Prognoze mu trenutačno najviše vjeruju, a ostaje za vidjeti može li londonski klub konačno stići do svog prvog naslova u UEFA Liga prvaka. Najbliže su bili 2006. godine, kada ih je u finalu svladala Barcelona.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!