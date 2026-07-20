Euforija zavladala Thunom: Dinamo čeka rasprodan stadion

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Ispred nogometaša zagrebačkog Dinama je prvo europsko iskušenje u novoj sezoni, a u Švicarskoj ih očekuje prava nogometna ludnica.

Thun je službeno objavio kako su sve ulaznice za prvu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv hrvatskog prvaka – rasprodane!

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Stadion VISANA tako će biti popunjen do posljednjeg mjesta, čime je nastavljen nevjerojatan niz švicarskog kluba. Naime, ovo će im biti već peta uzastopna domaća utakmica, računajući i prošlu sezonu, u kojoj su navijači do posljednjeg mjesta ispunili tribine.

“Za kvalifikacijsku utakmicu UEFA Lige prvaka protiv GNK Dinamo Zagreb sve su ulaznice rasprodane! VISANA STADION je peti put zaredom potpuno rasprodan. Radujemo se prvom spektaklu na europskoj sceni. Idemo Thun!”, poručili su službeno iz švicarskog kluba.

Za sve one koji nisu uspjeli doći do dragocjenog papirića na vrijeme, klub je otvorio službenu platformu za preprodaju ulaznica. Nema sumnje da Modre u Švicarskoj čeka vatrena atmosfera i pravi europski ispit, a informacije iz Švicarske govore i da je dobar dio ulaznica otišao hrvatskim navijačima koji iz okolnih gradova dolaze navijati za Dinamo.