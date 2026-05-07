Enrique: Poštujem Artetu, bili smo suigrači kad smo bili djeca

(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

PSG je u srijedu navečer s ukupnih 6:5 bio bolji od Bayern Munchena te je tako izborio svoje drugo uzastopno finale Lige prvaka. Lani su u finalu pobijedili milanski Inter s 5:0, a ove godine će igrati s Arsenalom kojega su prošle sezone pobijedili u polufinalu.

Nakon utakmice Enrique je dao nekoliko izjava, a jedna se odnosila i na trenera Arsenala Mikela Artetu. Španjolac je komentirao svog bivšeg suigrača iz djetinjstva:

“Cijenim Mikelita Artetu. Bili smo suigrači dok smo bili djeca, a on sada radi sjajan posao s Arsenalom. Bit će teško, ali mi vjerujemo u svoj nogometni stil.”

Arteta i Enrique su u isto vrijeme bili u Barceloni. Sadašnji trener PSG-a u Kataloniji je bio od 1996. do 2004. dok je u Barceloni Arteta boravio od 1999. do 2002. godine.

Međutim, njih dvojica nisu nikad bila na istom terenu u istom dresu, nego se Enrique valjda referira na zajedničke treninge s obzirom na to da je Arteta sve svoje nastupe ostvario u B momčadi Barcelone.

Enrique i Arteta su se kao treneri sukobili tri puta, svaki put u prošloj sezoni. Arsenal je u ligaškoj fazi s 2:0 slavio na Emiratesu da bi u oba polufinalna susreta PSG bio bolji, s 1:0 na gostovanju te s 2:1 na Parku prinčeva.

Finale Arsenala i PSG-a na rasporedu je u subotu 30. svibnja u Budimpešti.