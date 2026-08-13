Enrique: Moramo pokušati ponovno osvojiti sve!

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su UEFA Superkup nakon što su u srijedu navečer u Salzburgu pobijedili Aston Villu 2:1.

Nakon utakmice trener Parižana Luis Enrique posebno je istaknuo mentalitet svoje momčadi.

“Nisam iznenađen. Savršeno poznajem svoje igrače. Bilo je vrlo komplicirano, kao i prošle godine. Moramo istaknuti ono što je momčad napravila jer nije lako odigrati ovako sa samo nekoliko dana treninga”, rekao je za Canal+.

Kada je u pitanju plan za novu sezonu, Španjolac je jasan.

“Vrlo je lako motivirati ove igrače, oni vole ono što rade. To je gotovo savršena situacija. Jako je teško pobjeđivati u kontinuitetu i zato ovo moramo iskoristiti, biti ambiciozni i profesionalni te pokušati ponovno osvojiti sve. Upravo to znači biti ambiciozan”, zaključio je Luis Enrique.