Englezi u šoku: Nema besplatnih prijenosa europskih finala

David Klein Sportimage via Guliver

Tri europska finala, tri engleska kluba koja se bore za trofeje i nijedan besplatan prijenos.

Javnost u Engleskoj ostala je u šoku u ponedjeljak kada je vlasnik TV prava za sva tri UEFA-ina natjecanja, TNT Sports, objavio da finalne utakmice neće biti dostupne za besplatno gledanje, kao što je to dosad uvijek bio slučaj.

Prvi put otkako se Liga prvaka igra u novom formatu, dakle nakon 34 godine, finale elitnog europskog klupskog natjecanja na području Ujedinjenog Kraljevstva neće biti dostupno za besplatno gledanje.

I nisu ljutiti samo navijači Arsenala koji će u finalu 30. svibnja igrati protiv PSG-a.

Na istim mukama su i navijači Aston Ville., koja je u finalu Europske lige i igrat će 20. svibnja protiv Freiburga, ali i navijači Crystal Palacea koji će 27. svibnja protiv Rayo Vallecanao igrati u finalu Konferencijske lige.

Prethodnih godina finala su bila dostupna besplatno putem raznih internetskih platformi. Ovoga puta TNT Sports zaključao je sav sadržaj. Gledanje će biti moguće jedino pretplatnicima ove televizije ili putem Max aplikacije. Mjesečna pretplata na TNT Sport stoji 37 eura, dok je najjeftinija opcija 5,8 eura – za jednu konkretnu utakmicu.

Kako prenose engleski mediji, odlukom ove televizije nezadovoljna je i UEFA, koja smatra da se na ovaj način krši duh ugovora – odnosno ideja da se ulože najveći mogući napori kako bi finala bila dostupna što većem broju ljudi.

TNT Sports ima prava prijenosa za tri UEFA-ina natjecanja do sezone 2027./28. Nakon toga će Paramount prenositi Ligu prvaka, dok će Sky Sports imati prava na Europsku i Konferencijsku ligu.