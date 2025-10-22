Englezi o Gvardiolu: ‘U jednom trenutku razbjesnio je i Pepa’

Podijeli :

xConorxMolloyx via Guliver

Manchester City je u 3. kolu Lige prvaka slavio 2:0 u gostima kod španjolskog Villarreala.

Portal Goal ‘nagradio‘ je Joška Gvardiola najslabijom ocjenom kad su Građani u pitanju, dobio je 5 od mogućih 10.

“Nedostajalo mu je koncentracije, a u jednom trenutku razbjesnio je Pepa Guardiolu krivom predajom lopte”, piše Goal.

POVEZANO VIDEO / Gvardiol i Kovačić igrali u pobjedi Cityja nad Villarrealom

S druge strane, ugledni Sports Illustrated dao mu je najveću ocjenu u obrani Građana, točnije 7,8, koliko je dobio i golman Gianluigi Donnarumma.

“Neopjevani heroj utakmice. Gvardiol je napravio dobar posao u povezivanju igre s Dokuom, a opet je konzistentno bio na razini na vlastitoj polovici, iako je Villarreal rijetko imao loptu”, napisao je SI.

Gvardiol je odigrao cijeli susret, a Sofascore mu je dao ocjenu 7.5. Predao je točno 70 od 78 lopti, od toga 28/33 na suparničkoj polovici. Dobio je tri od četiri duela na tlu i tri od pet u zraku. Otklonio je opasnost sedam puta, imao je dva osvojena posjeda te dva uspješna klizeća starta, a izgubio je osam posjeda.

Manchester Evening News i engleski Express dali su mu šest.