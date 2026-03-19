Engleski mediji kritiziraju Tudora unatoč pobjedi: Evo što mu zamjeraju

(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

Igor Tudor je u svojoj šestoj utakmici na klupi Tottenhama stigao do prve pobjede. Njegova momčad slavila je 3:2 protiv Atlético Madrida u uzvratu osmine finala Lige prvaka, no taj rezultat nije bio dovoljan za prolaz jer su Spursi u prvoj utakmici izgubili 5:2. Ipak, ova pobjeda može im dati dodatni poticaj u završnici sezone Premier lige, gdje se bore za ostanak.

Osam kola prije kraja Tottenham se nalazi tik iznad zone ispadanja, s tek bodom prednosti. Unatoč tome, navijači vjeruju da dobre predstave u posljednja dva susreta protiv jakih protivnika mogu biti znak da se momčad može izvući. Prije pobjede nad Atléticom, Tudorova je ekipa osvojila vrijedan bod na gostovanju kod Liverpoola.

Unatoč pozitivnim rezultatima, Tudor je i dalje na meti kritika engleskih medija. Nakon zamjerki zbog poraza u prve četiri utakmice i odluke da rano zamijeni vratara Antonína Kinskog u teškom porazu protiv Atlética, sada mu se prigovara ponašanje nakon završetka susreta. Odmah po posljednjem sučevu zvižduku povukao se u svlačionicu, bez uobičajenog rukovanja s protivničkim trenerom Diegom Simeoneom.

Također, nije se zadržao ni kako bi pozdravio navijače Tottenhama. Give Me Sport o tome piše pod naslovom “Tudor je učinio nešto čudno nakon pobjede nad Atléticom”. Daily Mirror u naslovu ističe “nepotrebno” ponašanje hrvatskog trenera, dok u tekstu piše “Tudor je odabrao da neće odati priznanje navijačima Tottenhama.” Athleticov reporter navodi: “Ne znam zašto je Tudor odmah nakon utakmice odletio u tunel.”

Andy Reid, bivši igrač Tottenhama, za BBC Radio 5 Live izjavio je: “Mislim da je bilo nepotrebno od Tudora da ode ravno u tunel. Još nije imao velikih uspjeha, pa se nakon ove pobjede trebao posvetiti navijačima tako da im se kratko pridruži i zaplješće kako bi oni, kada se pojave ovdje u nedjelju, bili uz momčad.

Ne zaboravimo da je Tudor usprkos pobjedi ispao iz Lige prvaka i da mora iskoristiti svaku pozitivu koju može dobiti. Osim toga, ako pogledamo kako je Atlético igrao, jasno je da su bili svjesni velike prednosti pa se nisu baš trudili. To je Tottenhamu dalo priliku da napravi nešto.”