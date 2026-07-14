Drama u 94. minuti: Sopić penalom u zadnjim sekundama prošao u 2. pretkolo Lige prvaka

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xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

Litavski prvak Kauno Žalgiris, pod vodstvom hrvatskog trenera Željka Sopića, plasirao se u drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka nakon dramatične pobjede u gostima kod kosovske Drite rezultatom 3:2.

Kako je prvi susret u Kaunasu završio 1:1, Litavci su s ukupnih 4:3 prošli dalje zahvaljujući pogotku iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi.

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Utakmica je ponudila pravi triler; Žalgiris je poveo u 8. minuti preko Vykintasa Slivke, no Drita je golovima Jasharija u 19. i Manaja u 53. minuti kreirala potpuni preokret. Sopićeva se momčad potom našla u teškoj situaciji, ali je heroj večeri Slivka svojim drugim pogotkom u 82. minuti vratio stvari na početak.

Kada su svi već očekivali produžetke, u 93. minuti dosuđen je kazneni udarac za litavski sastav, a hladnokrvni Amine Benchaib u 94. minuti zabio je za konačnih 3:2 i veliko slavlje Sopića i njegove momčadi. U sljedećoj fazi natjecanja Kauno Žalgiris igrat će protiv pobjednika dvoboja između luksemburškog Bissena i islandskog Klaksvika.