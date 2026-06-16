Dok traje Svjetsko prvenstvo održan ždrijeb pretkola Lige prvaka: Ovo su parovi

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(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

Dok traje Svjetsko prvenstvo klupski nogomet ne staje pa je tako u utorak održan ždrijeb prvog pretkola Lige prvaka. Tamo Hrvatska nema predstavnika jer Dinamo svoj put započinje u drugom pretkolu.

Hrvatski ljubitelji nogometa ipak su imali razlog za pratiti ždrijeb jer je u njemu bio azerbajdžanski Sabah FK čiji je trener bivši trener Hajduka i Gorice Valdas Dambrauskas.

Njegov klub je u prvom pretkolu izvukao engleski klub The New Saints koji se natječe u velškoj ligi te je najuspješniji klub u povijesti te zemlje.

Svi parovi prvog pretkola Lige prvaka:

Sabah FK – The New Saints

Floriana – Shamrock Rovers

Flora Tallinn – Iberia Tbilisi

Lincoln Red Imps – Inter Escaldes

Tre Fiori – Larne

Ararat-Armenia – Riga FC

Vardar – KuPS Kuopio

Kauno Žalgiris – Drita

Vitebsk – Universitatea Craiova

Petrocub – Egnatia

Borac Banja Luka – Levski Sofija

Vikingur Reykjavik – Gyor

Kairat Almaty – Sutjeska

Klaksvik – Atert Bissen

Prve utakmice na rasporedu su sedmog i osmog srpnja dok su uzvrati tjedan dana kasnije 14. i 15. srpnja.