Dok traje Svjetsko prvenstvo održan ždrijeb pretkola Lige prvaka: Ovo su parovi

Champions League 16. lip 202616:18 0 komentara
(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

Dok traje Svjetsko prvenstvo klupski nogomet ne staje pa je tako u utorak održan ždrijeb prvog pretkola Lige prvaka. Tamo Hrvatska nema predstavnika jer Dinamo svoj put započinje u drugom pretkolu.

Hrvatski ljubitelji nogometa ipak su imali razlog za pratiti ždrijeb jer je u njemu bio azerbajdžanski Sabah FK čiji je trener bivši trener Hajduka i Gorice Valdas Dambrauskas.

Njegov klub je u prvom pretkolu izvukao engleski klub The New Saints koji se natječe u velškoj ligi te je najuspješniji klub u povijesti te zemlje.

Svi parovi prvog pretkola Lige prvaka:

Sabah FK – The New Saints
Floriana – Shamrock Rovers
Flora Tallinn – Iberia Tbilisi
Lincoln Red Imps – Inter Escaldes

Tre Fiori – Larne
Ararat-Armenia – Riga FC
Vardar – KuPS Kuopio
Kauno Žalgiris – Drita

Vitebsk – Universitatea Craiova
Petrocub – Egnatia
Borac Banja Luka – Levski Sofija
Vikingur Reykjavik – Gyor

Kairat Almaty – Sutjeska
Klaksvik – Atert Bissen

Prve utakmice na rasporedu su sedmog i osmog srpnja dok su uzvrati tjedan dana kasnije 14. i 15. srpnja.

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