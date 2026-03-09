Dobre vijesti za Bayern, a loše za Pašalića: Kane će biti spreman za okršaj s Atalantom

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Harry Kane, 32-godišnji najbolji strijelac minhenskog Bayerna, trebao bi biti spreman po pisanju njemačkog Bilda za prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka.

Bayern u utorak, u 21 sat, gostuje u Bergamu kod Atalante koja je u prvom krugu nokaut faze Lige prvaka izbacila Borussiju Dortmund. Nakon što je Borussia (D), sastav Nike Kovača, slavio u prvom domaćem susretu s 2:0, Atalanta je uzvratila s 4:1 pred svojim navijačima.

Zbog ozljede lista noge Kane je preskočio posljednji ligaški dvoboj protiv Borussije (M) i navijači Bayerna su strahovali da bi njegova stanka mogla duže potrajati. Međutim, po pisanju Bilda, Kane je u ponedjeljak normalno odradio puni trening sa suigračima i trebao bi biti spreman za utakmicu u Bergamu.

S 30 pogodaka Kane je uvjerljivo najbolji strijelac Bundeslige. Najbliža mu je pratnja igrač Stuttgarta Deniz Undav koji je postigao 15 golova. U Ligi prvaka Kane je ove sezone zabio osam golova te je treći na ljestvici najboljih strijelaca. Ispred njega su jedino Kylian Mbappe iz Real Madrida s 13 i Anthony Gordon iz Newcastle s deset pogodaka.