Dinamo večeras saznaje svog sljedećeg protivnika u Ligi prvaka

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xxDamirxKrajacx dinamo_thun101-280726 via Guliver Image

Dinamo je u utorak navečer velikim preokretom porazio Thun u Ligi prvaka te je s ukupnih 4:3 izborio treće pretkolo elitnog europskog natjecanja.

Tamo već neko vrijeme Modri znaju eventualnog protivnika, a večeras oko 20 sati trebali bi i definitivno saznati s kim će igrati za plasman u play-off Lige prvaka.

Kuglice su Dinamo spojile s pobjednikom dvomeča između prvaka Farskih otoka Kl Klaksvika i litavskog prvaka Kauno Žalgirisa. Na klupi litavske momčadi od ove sezone sjedi i hrvatski trener Željko Sopić koji je u prvom pretkolu nakon velike drame izbacio kosovsku Dritu.

U prvom susretu, koji je igran na Farskim otocima, ove dvije momčadi remizirale su bez pogodaka. Uzvrat kreće u 18 sati, a ako ne bude produžetaka, Dinamo bi svog protivnika u trećem pretkolu trebao saznati oko 20 sati.

Prva utakmica na rasporedu je četvrtog ili petog kolovoza na Maksmiru, a uzvrat će biti tjedan dana kasnije u Litvi ili na Farskim otocima.