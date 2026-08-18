Dinamo utakmicu od 30 milijuna eura igra na ruševini: Norvežani šokirani Maksimirom

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„Ovdje doslovno leži cigla. Sve se jednostavno raspada“, rekao je dok je obilazio Maksimir.

Takvu utakmicu Dinamo će odigrati na stadionu koji već godinama čeka kraj svoje priče. Stanje Maksimira posebno je impresioniralo norveškog novinara TV2, koji je obišao stadion i snimio prilog pod naslovom „Zabrinjavajući prizor: Odrpana rupetina“.

Norveški reporter pokazao je kako se dijelovi stadiona doslovno raspadaju. S ograde zapadne tribine uzeo je komad betona, a zatim pokazao i ciglu koja je otpala na tlo.

„Ovdje doslovno leži cigla. Sve se jednostavno raspada“, rekao je dok je obilazio Maksimir.

Norvežani upozoravaju na „vještičji kotao“

U prilogu se podsjeća da je istočna tribina zatvorena još od zagrebačkog potresa 2020. godine, dok je gostujuća tribina daleko od travnjaka. Norvežani su izmjerili čak 45 metara udaljenosti između gostujućih navijača i terena.

Posebno im je pažnju privukla i spaljena podloga ispod gostujuće tribine, za koju su doznali da je posljedica bačenih baklji.

Unatoč katastrofalnom stanju stadiona, norveški mediji ističu da Maksimir i dalje može biti velika prednost Dinama. Očekuje se više od 20 tisuća domaćih navijača, pa Viking čeka ono što su Norvežani opisali kao „vještičji kotao“.

Kraj Maksimira sve je bliže. Dinamo bi se početkom 2027. trebao preseliti u novu Kranjčevićevu, čiji je završetak trenutačno predviđen za 15. ožujka 2027. godine. Klub bi se na novi stadion trebao preseliti nakon završetka natjecateljske sezone.

Nova Kranjčevićeva imat će 11.163 natkrivena sjedeća mjesta i zadovoljavati UEFA-inu četvrtu kategoriju.

Tek nakon preseljenja Dinama i Lokomotive počet će rušenje Maksimira. Samo uklanjanje postojeće konstrukcije trebalo bi trajati između šest i osam mjeseci, a na njegovu mjestu planirana je izgradnja novog stadiona kapaciteta oko 35.000 gledatelja.

Prema sadašnjim projekcijama, novi Maksimir trebao bi biti završen 2029. ili 2030. godine.

Do tada će Dinamo još neke od svojih najvećih utakmica igrati na stadionu koji se, kako je pokazala i norveška televizija, doslovno raspada.