Dinamo u posljednji trenutak Mudražiju prijavio za Ligu prvaka

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Luka Stanzl/GNK Dinamo

Odlaskom Vidovića situacija se ipak mijenja. Mudražija je igrač koji najviše može dati kada je bliže protivničkom golu, ulazeći iz drugog plana, a upravo bi takav profil Dinamu mogao ponovno biti potreban.

Nakon posljednjeg treninga, uprava i stručni stožer odlučili su na europski popis igrača u posljednji trenutak uvrstiti veznjaka Roberta Mudražiju (29).

Veznjak koji uživa veliku popularnost među navijačima u početku nije bio na A-listi za utakmice Lige prvaka protiv Thuna i Žalgirisa, a pitanje njegove minutaže sve je češće bilo tema rasprava. Ipak, nakon prvenstvenog dvoboja s Rudešem njegova se situacija počela mijenjati. Dobio je tridesetak minuta, asistirao za pogodak i imao priliku upisati se i u strijelce. Dobro je iskoristio ukazanu priliku i poslao jasnu poruku da na njega treba ozbiljno računati.

Problem je bio što njegov profil nije najbolje odgovarao sustavu i velikoj konkurenciji u veznom redu. U prvom dijelu prošle sezone skupio je samo šest nastupa i 132 minute, bez gola i asistencije. U siječnju je otišao na posudbu u AEK Larnacu, gdje također nije pronašao kontinuitet. Za Ciprane je odigrao 13 utakmica i zabio jedan gol.

Ovog ljeta ponovno je bio na margini. Nije bio prijavljen za drugo pretkolo Lige prvaka protiv Thuna, a ispred njega su bili Mišić, Zajc, Stojković, Kačavenda, Vidović i Šunta.

Odlaskom Vidovića situacija se ipak mijenja. Mudražija je igrač koji najviše može dati kada je bliže protivničkom golu, ulazeći iz drugog plana, a upravo bi takav profil Dinamu mogao ponovno biti potreban. Protiv Rudeša dobio je prve konkretnije minute i odmah ostavio trag.

Sada je na njemu da pokaže kako njegova priča u Dinamu ipak nije završena.