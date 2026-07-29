Dinamo saznao potencijalne suparnike u playoffu Lige prvaka

Preokret Dinama protiv Thuna i prolazak u treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka uvelike je utjecao i na izgled ždrijeba playoffa.
Prema najnovijim projekcijama Football Meets Data, Dinamo će u playoffu, ako prođe i treće kolo kvalifikacija, biti među nositeljima. To znači da neće moći igrati protiv klubova poput Crvene zvezde, Celtica, Slovana Bratislave ili Lecha, koji su također među nositeljima.
Potencijalni suparnici hrvatskog prvaka dolaze iz skupine nenositelja. Trenutačne projekcije izdvajaju:
AEK
LASK
Viking
pobjednika dvoboja Celje – Ararat-Armenia
Pobjednik dvoboja Omonia – Levski
Popis još nije konačan jer Omonia i Levski tek trebaju odigrati uzvrate, ali četiri od pet potencijalnih suparnika je poznato. Ždrijeb playoffa Lige prvaka održat će se 3. kolovoza od 12 sati.
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