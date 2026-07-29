Dinamo saznao potencijalne suparnike u playoffu Lige prvaka

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Preokret Dinama protiv Thuna i prolazak u treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka uvelike je utjecao i na izgled ždrijeba playoffa.

Prema najnovijim projekcijama Football Meets Data, Dinamo će u playoffu, ako prođe i treće kolo kvalifikacija, biti među nositeljima. To znači da neće moći igrati protiv klubova poput Crvene zvezde, Celtica, Slovana Bratislave ili Lecha, koji su također među nositeljima.

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Potencijalni suparnici hrvatskog prvaka dolaze iz skupine nenositelja. Trenutačne projekcije izdvajaju:

AEK

LASK

Viking

pobjednika dvoboja Celje – Ararat-Armenia

Pobjednik dvoboja Omonia – Levski

Popis još nije konačan jer Omonia i Levski tek trebaju odigrati uzvrate, ali četiri od pet potencijalnih suparnika je poznato. Ždrijeb playoffa Lige prvaka održat će se 3. kolovoza od 12 sati.