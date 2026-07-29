Sopićev Kauno vrijedi sedam puta manje od Dinama, ima dva Hrvata, a jedan podatak poziva na oprez

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Dinamo će u 3. pretkolu Lige prvaka igrati protiv litvanskog Kauno Žalgirisa, na čijoj klupi sjedi hrvatski trener Željko Sopić. Prva utakmica igra se u utorak 4. kolovoza u 20 sati na Maksimiru, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Jonavi.

Nakon teških muka u kojima je tek duboko u produžecima izborio prolaz protiv Thuna pobjedom 3:2 (ukupno 4:3), Dinamo je doznao suparnika u idućoj fazi natjecanja. Na putu prema play-offu Lige prvaka stoji im Kauno Žalgiris, momčad protiv koje bi prolaz, barem na papiru, trebao biti lakši zadatak od preskakanja neugodnih Švicaraca. Ali, uvid u njihovu aktualnu formu poziva na oprez, kao i pogled na stručnjaka koji ih vodi s klupe.

Evo kada Dinamo igra protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa i koje su cijene ulaznica Dinamo u 3. pretkolu Lige prvaka igra protiv Kauno Žalgirisa, Sopić se vraća na Maksimir! SKener: Boban izbjegao debakl, sada mora odigrati kao Zorro

Naime, trener Kauno Žalgirisa je dobro poznato lice s HNL travnjaka – Željko Sopić. Riječ je o strategu koji je u karijeri vodio, između ostalog, Goricu, Rijeku, Widzew Lodz i Osijek, a prije toga sjedio je upravo na klupi zagrebačke momčadi.

Dinamo je kratko vodio u jesen 2016. godine, kada je na klupu sjeo umjesto Zlatka Kranjčara, koji je u rujnu podnio ostavku nakon teškog 5:2 poraza od Rijeke na Rujevici. Doveden je kao privremeno rješenje te je upisao 5:0 pobjedu protiv Velog Vrha u šesnaestini finala Hrvatskog kupa, potom minimalno slavlje 1:0 nad Lokomotivom u HNL-u, a zatim i gotovo neizbježan poraz u 2. kolu Lige prvaka protiv Juventusa u Zagrebu (0:4).

Gotovo deset godina kasnije, ponovno će sjediti na maksimirskoj klupi u jednoj europskoj utakmici, ali ovoga puta na suprotnoj strani, vodeći momčad koja je od Dinama prema tržišnoj vrijednost jeftinija čak sedam puta.

Kauno prema procjeni Transfermarkta vrijedi 9 milijuna eura (naspram Dinamovih 64.6 milijuna), a u kadru nema niti jednog igrača čija vrijednost premašuje magičnih sedam znamenki.

No, zato ima dvojicu Hrvata. Bivši junior Dinama Ivan Fiolić (30) ljetos je bez odštete stigao iz Gorice, a u istovremeno mu se u Litvi pridružio Leon Kreković (26), koji je u klub stigao iz bh. drugoligaša Posušja. Ovaj krilni napadač prošao je kroz sve dobne kategorije u omladinskom pogonu Hajduka i stigao do seniorske momčadi te do transfera s Poljuda 2021. godine u bijelom dresu upisao 20 nastupa uz jedan gol i tri asistencije.

Upravo je bivši hajdukovac zaslužan za prolaz Kauna, koji je njegovim golom u 85. minuti utakmice protiv prvaka Farskih otoka Klaksvíka (1:0), izborio treće pretkolo Lige prvaka protiv Dinama, nakon što je u prvoj utakmici bilo 0:0.

Usprkos tome što je riječ o klubu bez skupocjenih zvijezda i koji na papiru svakako djeluje kao lakši suparnik od Thuna, nakon dvije blijede partije Modrih sasvim je jasno da momčad Marija Kovačevića nema nikakvo pravo na podcjenjivanje suparnika. Tome u prilog govori i jedan podatak koji poziva na oprez: Kauno stiže u punoj radnoj temperaturi, s 20 odigranih ligaških kola za sobom nakon kojih je na ljestvici, s utakmicom manje, ponovno prvi.