Hrvat iz Žalgirisa za SK o najvećoj prijetnji Sopića: ‘S time će ih mučiti kao Thun’

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Igor Kupljenik/Sports Press Photo via Guliver Image

Nakon što su uspješno odradili prvo kolo HNL-a i Slaven Belupo poslali kući s dva pogotka u mreži (2:0), u Dinamu su spremni za ogled 3. pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa.

Utakmicu je za Sport Klub najavio Petar Bosančić, bivši stoper Hajduka, koji je u litavskom nogometu već godinu i pol pa ima dobar uvid u momčad koja će se suprotstaviti hrvatskom prvaku na putu prema najelitnijem europskom natjecanju.

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Bosančić igra za imenjaka Dinamovog suparnika, Žalgiris, ali onaj ‘Hajdukov’ iz Vilniusa. Ranije smo s njime pričali o nadolazećem ogledu njegove momčad sa splitskim Bijelima, a sada smo saznali sve o Kaunu, na čijoj klupi sjedi hrvatski trener Željko Sopić.

Kauno je prošle sezone bio prvak s osam bodova prednosti ispred Hegelmanna i 13 više od Vašeg trećeplasiranog Žalgirisa. Sada, nakon 21 kola, ponovno drže vrh ljestvice. Od kraja lipnja na klupi je Željko Sopić, koji je u ukupno sedam utakmica neporažen, s četiri pobjede i tri remija, a ovakav preokret u formi Kaunu je bio nasušno potreban nakon niza od osam ligaških utakmica bez pobjede pod bivšim trenerom. Što je Sopić promijenio u njihovoj igri od dolaska?

“Po ovome što sam vidio, nije mijenjao puno u igri, ali nakon rezultatske krize pod bivšim trenerom, on je veliko osvježenje. Njegova energija, pristup, pa sigurno i taktičke promjene, uz par pojačanja, donijele su razliku. Riječ je o ekipi koja dominira u prvenstvu, imaju dobar kadar i široku klupu. U napadu su jako nezgodni”, rekao nam je 30-godišnji stoper pa dodao:

“Prije Sopića su se često mučili s niskim blokom, ali protiv Dinama bi upravo oni mogli odigrati tako i pokušati iznenaditi na kontre. Mi smo od njih izgubili kod kuće 3:0 – dominirali smo prvo poluvrijeme, ali ‘pukla’ je jedna kontra i otišla je utakmica u drugom smjeru. Isto tako, jaki su na loptu i zanima me kako će se pokušati nametnuti protiv Dinama. Neće biti lako, Sopić o Kovačevićevoj momčadi sve zna, imat će dodatni motiv i sigurno ga prenijeti na igrače.”

Kakav je općenito dojam Sopić ostavio na Litavce? Video njegove proslave nakon pobjede protiv Klaksvíka u trenu je postao viralan.

“Ostavio je jako pozitivan dojam. On je ovdje nešto potpuno novo! I njegove izjave, i slavlja, nešto su drugačije od onog na što su navikli, jer su karakterno povučeniji. Moji suigrači njegov dolazak isto komentiraju u vrlo pozitivnim tonovima. Uz to je i ostvario povijesni rezultat time što je Kaunu osigurao ligašku fazu europskog natjecanja, za njih je to stvarno strašan uspjeh.”

Dinamo je protiv Thuna posebno patio u prekidima, primivši na taj način sva tri gola, u 1:1 remiju u Švicarskoj i 3:2 pobjedi u produžecima na Maksimiru. Bosančić ističe da bi i Kauno mogao namučiti Kovačevićevu momčad na isti način.

“Nemaju ekstremno visoku ekipu, ali u prvenstvu su iz prekida bili vrlo opasni i tako zabili dosta golova. Izdvojio bih njihovog stopera Tolordavu koji je na taj način zabio par pogodaka.”

Dotaknuli smo se i drugih najopasnijih pojedinaca Kauna. Ističe se najskuplji igrač momčadi Amine Benchaib (800.000 eura) s deset postignutih golova i tri asistencije, slijede ga veznjaci Fabien Ourega i Leo Ribeiro sa zabijenih sedam pogodaka. Na vrhu Transfermarktove ljestvice najvrjednijih igrača lige su i Kaunovo desno krilo Motiejus Burba i bek Joris Moutachy.

“Nemaju pojedinca kojeg bih istaknuo da osjetno donosi prevagu – kao kolektiv su kvalitetni i odlično funkcioniraju, posebno u napadu. Vratila im se i špica Renan Oliveira, koji je prošle sezone bio na posudbi u Sarajevu, a ranije je bio dobar u mom Žalgirisu i ostavio impresivan dojam kada se igrala Europa.”

Tu su i dva Hrvata, bivši dinamovac Ivan Fiolić i nekadašnji igrač Hajduka Leon Kreković, koji su pristigli ovog ljeta. A stigao je i veznjak Vykintas Slivka, koji je u ranijoj fazi karijere slovio za veliki talent te je u bogatoj inozemnoj karijeri bio i igrač Juventusa.

“Pojačali su se s Krekovićem i Fiolićem, došao je i domaći igrač s bogatim internacionalnim iskustvom, Slivka, koji je prava ‘osmica’ i može biti prijetnja. Vidjeli smo protiv Klaksvíka da imaju snažnu klupu i više pojedinaca koji mogu donijeti prevagu.”

Kauno je sada prvi nakon 20 kola, tj. ima jednak broj bodova kao Vaš Žalgiris, ali utakmicu manje, uz bolju gol-razliku. Trebali ste protiv njih igrati ovaj vikend, no utakmica je odgođena jer ste vi igrali u četvrtak, a Kauno u Zagrebu gostuje u utorak. Kako biste procijenili njihovu trenutačnu formu i koliko će im značiti što ne igraju za vikend?

“Sigurno da će im značiti, imaju priliku za predah, ali i punih sedam dana za pripremu utakmice protiv Dinama.”

A što Dinamo može očekivati na njihovom stadionu Dariaus ir Girėno? Kakav je teren, kakvi su navijači? Riječ je o impresivnom, modernom zdanju koje se renoviralo od 2018. do 2022. godine. U projekt su uložena 43 milijuna eura, a stadion prima 15.000 gledatelja.

“Igrali smo u ondje petom mjesecu i teren je u super stanju. Stadion je nov, uređen, a za atmosferu ne mogu reći da je i blizu onoga što će njih dočekati na Maksimiru. Oni imaju grupu navijača, ali vjerujem da će se više čuti Dinamovi fanovi. Njima je košarka bitnija.”

Nakon što je na prvoj europskoj stepenici igrao protiv nominalno najtežeg suparnika kojeg je mogao dobiti u ždrijebu, Dinamov dvomeč s Kaunom se dočekuje gotovo s olakšanjem. No, postoji opasnost da sve ne prijeđe u podcjenjivanje i da Modri ne plate ‘porez na bahatost’. S čime litavski prvak može iznenaditi?

“Jasno je da je Dinamo favorit i napravit će ogroman posao ako izvuče pozitivan rezultat u prvoj utakmici na Maksimiru. Ali vidimo u svakom pretkolu u Europi da nema lakih protivnika i da svatko može iznenaditi. Sigurno će Sopić pronaći način da taktikom iznenadi Dinamo i pokuša doći do dobrog ishoda”, zaključio je Petar Bosančić.