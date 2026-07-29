Danski šampion kreirao senzaciju u Ligi prvaka: Evo što to znači za Dinamo

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Igor Kupljenik/Sports Press Photo via Guliver Image

Uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka donijele su nevjerojatne preokrete, dramatične raspucavanje jedanaesteraca i nekoliko velikih iznenađenja diljem europskih terena.

Sigurno najveća senzacija večeri odigrala se u Poznańu. Poljski je Lech u prvi susret ušao s ogromnom prednošću od 4:1 iz Danske i činio se kao siguran putnik dalje. Međutim, danski Aarhus priredio je čudo: u uzvratu je slavio s 4:1 i poravnao ukupni rezultat na 5:5! Nakon što u produžecima nije bilo pogodaka, Danci su na jedanaesterce slomili domaćina sa 4:3 (ukupnih 5:4) te ostvarili jedan od najvećih preokreta sezone.

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Ovaj rezultat potencijalno će se odraziti i na sudbinu Dinama u play-offu Lige prvaka. Naime, ako hrvatski prvak izbaci Kauno Žalgiris u 3. pretkolu Lige prvaka, mogući suparnik na posljednjoj stepinici više mu nije grčki AEK, koji na listi nositelja u ždrijebu u ponedjeljak uzima mjesto izbačenog Lecha. Novi potencijalni suparnik je Aarhus, a tu su i LASK, Viking te pobjednik dvoboja Celje – Ararat-Armenia i pobjednik dvoboja Omonia – Levski

Kada je riječ o ostalim susretima, predstavnik Kazahstana Kairat Almaty uspio je nadoknaditi zaostatak iz prvog susreta protiv ciparske Omonije (0:1). Pobjedom od 1:0 u uzvratu utakmica je otišla u produžetke, a potom i u lutriju jedanaesteraca. Tamo su spretniji i sretniji bili domaći igrači te s ukupnih 6:5 prošli u sljedeću fazu natjecanja.

Hrvatski trener Željko Sopić nastavio je pisati povijest s Kauno Žalgirisom. Nakon što je prva utakmica na Farskim Otocima protiv Klaksvíka završila bez pogodaka (0:0), litavski je sastav na domaćem terenu u Jonavi slavio s 1:0 kasnim pogotkom Leona Krekovića i osigurao prolazak u 3. pretkolo Lige prvaka te ujedno zajamčio najmanje nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Beogradska Crvena zvezda potvrdila je potpunu dominaciju protiv sjevernoirskog Larnea. Nakon gostujuće pobjede 4:0, na Marakani su slavili s još uvjerljivijih 5:0 te s ukupnih 9:0 projurili u treće pretkolo.

Pregled svih rezultata:

Kairat Almaty – Omonia 6:5 pen. / 1:0 (prva utakmica 0:1)

Kauno Žalgiris – Klaksvik 1:0 (prva utakmica 0:0)

Lech Poznań – Aarhus 3:4 pen. / 1:4 (prva utakmica 4:1)

Universitatea Craiova – Levski Sofija 2:2 (prva utakmica 0:1)

Hapoel Beer Sheva – Vikingur Reykjavik 2:0 (prva utakmica 1:2)

Crvena zvezda – Larne 5:0 (prva utakmica 4:0)

Górnik Zabrze – Fenerbahçe 1:1 (prva utakmica 0:1)

Slovan Bratislava – Iberia Tbilisi 1:1 (prva utakmica 2:0)