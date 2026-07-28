Dambrauskas nastavlja oduševljavati: Svoj klub je odveo do povijesnog uspjeha u Europi

Podijeli :

(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

U utorak popodne odigrana je uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između finskog KuPS Kuopija i azerbajdžanskog Sabaha čiji je trener nekadašnji strateg Hajduka Valdas Dambrauskas. Nakon što je u prvoj utakmici Sabah slavio s 1:0, u drugoj su bili bolji s 2:0 što je značilo da su s ukupnih 3:0 izborili sljedeću fazu kvalifikacija za Ligu prvaka.

Prvo poluvrijeme susreta prošlo je uz blagu dominaciju domaćeg KuPS-a koji ipak nije natjerao gostujućeg vratara Stasa Pokatilova na obranu. S druge strane, Sabah je uspio uputiti udarac unutar okvira gola koji je uspješno zaustavio Johannes Kreidl.

Dambrauskas slavio u drugom pretklolu Lige prvaka, Hrvat asistirao za pobjedu Dambrauskas slavio u prvom pretkolu Lige prvaka

U drugom dijelu nismo trebali dugo čekati na pogodak. Već nakon sedam minuta je za 1:0 Sabaha pogodio Veljko Simić koji je azerbajdžanskom prvaku donio pobjedu u prvom susretu s KuPS-om.

Tu prednost Sabah je povećao u 71. minuti kada je Joy-Lance Mickels, njihov najbolji strijelac iz prošle sezone, pogodio za 2:0 na utakmici te ukupnih 3:0 u dvomeču. Do kraja susreta nije pogodaka te je momčad Valdasa Dambrauskasa s ukupnih 3:0 izborila sljedeću fazu kvalifikacija za Ligu prvaka.

Sabah je ovim prolaskom u treće pretkolo Lige prvaka minimalno osigurao ligašku fazu Konferencijske lige. Tako će azerbajdžanski klub prvi put u povijesti jesen provesti u europskom natjecanju. Svoj put će Sabah nastaviti u trećem pretkolu protiv pobjednika dvomeča između poljskog Lecha i danskog Aarhusa. U prvom susretu je poljski prvak slavio s uvjerljivih 4:1.

Što se tiče KuPS-a, oni će u trećem pretkolu Europa lige igrati protiv poraženog iz dvomeča između Levskija iz Sofije i rumunjske Universitatee iz Craiove. U prvoj utakmici je na domaćem terenu Levski slavio s minimalnih 1:0.