Courtois: Da nismo bili ‘unutra’ izgubili bismo 6:0, momčad je uz trenera

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

U susretu 6. kola Lige prvaka Manchester City slavio je na Bernabeuu 2:1 protiv Real Madrida.

Rodrygo je doveo Madriđane u vodstvo u 28. minuti, no već sedam minuta kasnije poravnao je Nico O’Reilly nakon što je pokupio odbijenu loptu poslije udarca Joška Gvardiola. Preokret je okončan jedanaestercem Erlinga Haalanda u 43. minuti.

Pred medije je nakon utakmice stao golman Reala Thibaut Courtois.

“Nismo zaslužili izgubiti, bila je to izjednačena utakmica s mnogo prilika za obje momčadi. Kod 1:1 je malo moja greška kod izbijanja. Lopta mi je došla preblizu i nisam je mogao bolje izbiti. Odmah nakon toga smo već gubili 1:2. U drugom poluvremenu smo preuzeli kontrolu nad utakmicom, ali to je dinamika u kojoj se nalazimo. Lopta jednostavno neće u gol”, rekao je Courtois.

Momčad je uoči utakmice ostala bez ključnog igrača Kyliana Mbappea, no francuski napadač svejedno je bio uz suigrače.

“Jučer nije izgledalo dobro, a onda je danas na okupljanju već rekao da ne može igrati. Mnogo govori o njemu to što je želio biti na klupi kako bi nas podržao, iako je znao da ne može igrati. Ponekad je bolje propustiti jednu utakmicu nego deset. Ako moraš pauzirati jednu utakmicu, to nije ništa strašno”, rekao je Courtois.

Courtois tvrdi da svlačionica čvrsto stoji iza svog trenera.

“Niz utakmica nije bio dobar, ali danas se pokazalo da je momčad uz trenera. Izgubili smo od dobrog protivnika, što se može dogoditi. Da smo bili u dobroj seriji, nitko ništa ne bi rekao. Situacija je komplicirana, razumijem, ali ovdje smo svi zabrinuti. U potpunosti smo uz trenera”, rekao je Courtois i dodao:

“Mislim da se to danas pokazalo. Da nismo bili “unutra”, utakmica bi završila 0:6. Svi su se borili do posljednje sekunde i ostavili smo dušu na terenu. Bilo je igrača koji su bili fizički na izmaku snaga. Svi smo u istom čamcu.”

Poručuo je da se igrači trude isključiti medijske priče o mogućim nasljednicima Alonsa.

“Trener je miran, razmišlja kako poboljšati momčad i našu igru. Na kraju krajeva, mi smo u Realu i pritisak, imena… To je ono što izlazi u medijima. Nitko nije toliko zaokupljen, uz dužno poštovanje, onim što vi govorite. Ne možemo gledati rasprave, moramo se isključiti”, poručio je vratar Reala.

“Normalno je da se priča kada imate lošu seriju, ali danas smo pokazali da nismo mrtva ekipa. Bila je to drugačija slika od one subotnje, kada smo, istina, počeli igrati i pritiskati tek u 70. minuti kada nam je isključen igrač. To je nešto naše, a ne trenerovo”, zaključio je Courtois.