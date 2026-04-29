Cijeli svijet je gledao PSG i Bayern, Pep Guardiola se odlučio na nešto manji ‘spektakl’

Andrew Yates Sportimage via Guliver Images

PSG slavio je protiv Bayerna nakon lude utakmice polufinala Lige prvaka rezultatom 5:4.

Dan nakon utakmice cijeli svijet priča o spektakularnom susretu s Parka prinčeva s čak devet golova.

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Kviča Kvaratškhelija u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

Kvaratskhelija je u 55. minuti svojim drugim golom na utakmici povećao prednost PSG-a. Tri minute kasnije bilo je 5-2, a novi gol je zabio Dembele. Bayern se nije predavao, u 65. minuti je Dayot Upamecano smanjio na 5-3, a tri minute kasnije Diaz je pogodio za 5-4.

Ipak, trener Manchester Cityja Pep Guardiola umjesto spektakla na Parku prinčeva uživo je u Engleskoj gledao utakmicu između trećeligaša Stockporta i Port Valea (1:2) gdje su ga snimile engleske kamere.