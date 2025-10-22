VIDEO / Chelsea ‘petardom’ porazio Šutalov Ajax u utakmici s brojnim penalima, crvenim kartonom i dva klupska rekorda

Podijeli :

U trećem kolu Lige prvaka Chelsea je s 5:1 bio bolji od Ajaxa za koji igra Josip Šutalo. Sve je krenulo po zlu za Ajax kad je Kenneth Taylor dobio crveni karton za ružan start. Nakon toga su Bluesi napravili razliku i na kraju slavili s 5:1.

U 15. minuti je nizozemski branič Taylor dobio crveni karton za ružan start na Facundu Buonanotteu. Samo tri minute kasnije zabio je Marc Guiu za 1:0. Španjolac je tim pogotkom postao najmlađi strijelac Chelseaja u povijesti Lige prvaka, barem nakratko.

Za 2:0 je pogodio Moises Caicedo, a onda je Wout Weghorst zabio iz kaznenog udarca za smanjenje zaostatka na 2:1. Do kraja prvog dijela vidjeli smo još dva jedanaesterca, oba za Chelsea. Prvi je realizirao Enzo Fernandez za 3:1, a onda je 18-godišnji Estevao srušio rekord koji je u 18. minuti postavio Guiu. Brazilac je realizacijom penala postao najmlađi strijelac u povijesti Chelseaja u Ligi prvaka.

U drugom poluvremenu gol je za bio Tyrique George koji se po godinama smjestio između Guiuja i Estevaa. George je mjesec dana mlađi od Španjolca pa je tako on sada drugi najmađi strijelac za Chelsea u Ligi prvaka.

Do kraja utakmice nije bilo pogodaka što je značilo da je Chelsea s 5:1 upisao drugu pobjedu u Ligi prvaka. Jedini poraz upisali su u prvom kolu od Bayerna.