Čeferin Perezov gost na spektaklu u Madridu, Sporting želi zapapriti Arsenalu

Podijeli :

Guliver Image

Danas se igraju prve dvije utakmice četvrtfinala Lige prvaka.

Najzanimljivije će večeras biti u Madridu gdje će Real dočekati Bayern od 21 sat. Spektakl na terenu povod je za simboličan, ali važan čin u loži Bernabeua.

As, najčitaniji španjolski sportski medij, objavio je da će na počasnom mjestu najluksuznijeg dijela stadiona od dvije milijarde eura uz Realova predsjednika Florentina Pereza biti uvaženi gost, odnosno predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin.

Perez i Čeferin će sklopiti mir, 2021. je objavljeno skoro pokretanje Superlige, konkurentskog natjecanja Ligi prvaka. Njezin lider bio je Perez, a činilo ju je 12 klubova: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real i Tottenham.

U isto vrijeme Sporting će ugostiti Arsenal koji nema baš idilične rezultate u posljednje vrijeme. Topnici su nedavno izgubili finale EFL Cupa od Manchester Cityja, dok ih je u subotu drugoligaš Southampton izbacio iz četvrtfinala FA Cupa.

Topnici su u odličnoj situaciji u prvenstvu, imaju devet bodova prednost ispred Građana, no na ispitu u Lisabonu im sigurno neće biti lako.