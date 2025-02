Casemiro: ‘Ovo još nikad nisam ispričao. Nismo vjerovali Luki, ali sve je znao’

Podijeli :

Blas Ngulo by Guliver

Casemiro je bio nezamjenjivi član legendarne postave Real Madrida koja je od 2014. do 2022. osvojila tri naslova La Lige te čak pet naslova Lige prvaka, a u intervjuu za As je otkrio zanimljive priče iz svlačionice.

Govorio je Casemiro o Luki Modriću te otkrio:

“Reći ću vam ono što nisam rekao ni u jednom intervjuu dosad. Nakon finala Lige prvaka 2016. u Milanu slavili smo u svlačionici, kada je Luka Modrić došao i rekao:

“Prijatelji, sada moramo osvojiti još dvije Lige prvaka.” Na to smo mu odgovorili: “Ma daj, Luka, pa ovo nam je skoro druga zaredom, jer smo je osvojili i prije dvije godine.” Luka nam je odgovorio: “Ne, ne. Moramo iskoristiti to što imamo ovako veličanstvenu momčad i ispisati povijest tako što ćemo osvojiti još barem dvije zaredom.” I točno to smo napravili. Iduće godine u Cardiffu protiv Juventusa te godinu zatim u Kijevu protiv Liverpoola. Zaredom. Luka je znao.”

Osim spomenutog dvojca, članovi istaknute momčadi bili su i Ramos, Pepe, Kroos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, a Casemiro je 2022. prešao u Manchester United.