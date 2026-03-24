Braniteljice naslova u četvrtfinalu Lige prvakinja slavile u zanimljivom londonskom derbiju

Paul Terry / Sportimage via Guliver Image

U četvrtfinalu Lige prvakinja odigrao se londonski derbi između Arsenala i Chelseaja. Topnice su na Emiratesu ugostile Bluese te su slavile s 3:1.

Iako su nogometašice Chelseaja bolje ušle u susret i dva puta pogodile stativu domaćeg gola, Arsenal je poveo. U 23. minuti je nakon prekida, na asistenciju Irkinje Katie McCabe, pogodila Stina Blackstenius.

Domaće nogometašice nisu na tome stale te su devet minuta kasnije preko Chloe Kelly povele s 2:0. Udarac engleske reprezentativke činio se bezopasan za gostujuću vratarku. no Hannah Hampton nije najbolje reagirala i na semaforu je u 32. minuti pisalo 2:0 za Arsenal.

U 40. minuti je Veerle Buurman pogodila za 2:1, ali je rumunjska sutkinja dosudila prekršaj koji je VAR soba i potvrdila. Tako je nakon prvih 45 minuta Arsenal, branitelj naslova, vodio s 2:0.

U drugom dijelu se situacija obrnula. Domaće igračice više su prijetile, a prvi pogodak zabile su gošće. Sve se zbilo u 66. minuti kada je nakon jednog udarca iz kuta lopta došla do Lauren James, sestre muške zvijezde Bluesa Reecea Jamesa. Ona je s dvadesetak metara lijepo plasirala loptu lijevom nogom za 2:1 i nadu u povratak u susret.

Međutim, jedna od najboljih napadačica svijeta Alessia Russo je lijepim golom slomila nade Chelseaja je zabila za konačnih 3:1 Arsenala. Za tjedan dana na rasporedu je uzvrat koji će se igrati na Stamford Bridgeu.

U srijedi je u Ligi prvakinja na rasporedu El Clasico između Real Madrida i Barcelone (18:45) te utakmica između Manchester Uniteda i Bayerna (21:00).