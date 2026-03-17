Bodo u Lisabonu traži nastavak ‘bajke’, City preokret protiv Reala, a u Londonu se igraju dvije potpuno različite utakmice

U utorak od 18 sati i 45 minuta kreće prva uzvratna utakmice osmine finala Lige prvaka između Sporting Lisabona i Bodo/Glimta, a od 21 sat gledamo nekoliko derbija. Manchester City na Etihadu dočekuje Real Madrid, Chelsea na Stamford Bridgeu čeka PSG dok "trio" utakmica na engleskom tlu zaključuje Arsenal koji na Emiratesu igra protiv Bayer Leverkusena.

Bodo/Glimt je u prvoj utakmicu na sjeveru Europe s 3:0 porazio Sporting te su tako napravili veliki korak prema prvom plasmanu u četvrtfinale Lige prvaka. Norvežani su posljednjih par godina sjajna priča u europskom nogometu i sada su na pragu nastavka te “bajke”.

Veliku prednost u prvom susretu ostvario je i Real Madrid na Santiago Bernabeuu. Tamo je najuspješnija ekipa u povijesti Lige prvaka svladala Manchester City s 3:0 te sada na Etihadu trebaju obraniti tu prednost koju im je omogućio Federico Valverde.

Tri pogotka razlike u 21 sat branit će i aktualni osvajači Lige prvaka PSG. Parižani su s 5:2 bili bolji od Chelseaja te će na Stamford Bridgeu loviti prolazak u četvrtfinale Lige prvaka gdje bi čekali pobjednika dvomeča između Liverpoola i Galatasaraya.

Jedini izjednačen rezultat u ovoj večeri je onaj između Arsenala i Bayer Leverkusena. Apotekari su u Njemačkoj ispustili prednost od 1:0 golom Kaija Havertza iz kaznenog udarca te su umjesto prednosti od 1:0 na Emirates došli s rezultatom 1:0. Topnici su i dalje najveći favorit Lige prvaka, a tu ulogu morat će opravdati od 21 sat u Londonu.