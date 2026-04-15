Boban žestoko opleo po Barceloni: ‘S ovom momčadi nikad neće osvojiti Ligu prvaka, Yamalu se to ne bi smjelo događati’

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Atletico je izbacio Barcelonu u četvrtfinalu Lige prvaka.

Atletico je u četvrtfinalnom uzvratu Lige prvaka na svom stadionu izgubio od Barcelone 1:2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2:0 u prvom dvoboju.

Strijelci su za Barcu bili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je utakmicu analizirao u studiju SkySporta, bio je vrlo jasan u ocjeni igre Barcelone.

“Barcelona je u prvom poluvremenu igrala gotovo nestvarno, stvarala šanse i dominirala. No u nastavku se vidjelo da ne mogu držati taj ritam. Atletico je ostao stabilan i čak podigao razinu igre”, rekao je Boban.

Uputio je i kritiku.

“S ovom momčadi Barcelona nikada neće osvojiti Ligu prvaka. S ovakvom obranom i napadom, uz dužno poštovanje prema Ferranu Torresu, to jednostavno nije dovoljno.”

Komentirao je i mladu zvijezdu Barcelone, Laminea Yamala.

“Vidio sam ga umornog i nespremnog, a u njegovim godinama (18) to se ne bi smjelo događati”, rekao je Boban.

Kaže da su isti problemi Barcelone ponavljaju već dvije godine.

“Visoka linija obrane stalno im se obija o glavu. U redu je igrati visoko ako možeš pritiskati, ali ako to ne uspijevaš, onda je to prevelik rizik.”