Boban kritizirao Tudorove odluke nakon remija Juventusa

Podijeli :

Damir Krajač/CROPIX via Guliver

Juventus je u zadnjim minutama susreta drugog kola Lige prvaka prosuo pobjedu protiv Villareala.

Susret je završio rezultatom 2:2, a Zvonimir Boban je analizirao igru Tudorove momčadi u ulozi stručnog komentatora za Sky Sports.

Boban se posebno osvrnuo na učinak Teuna Koopmeinersa, za kojeg smatra da je igrao na pogrešnoj poziciji, te Francisca Conceiçãa, kojem “nedostaju ključni elementi za konačni iskorak”, piše Football Italia.

POVEZANO VIDEO / Spektakl od gola Juventusa! Pogledajte kako je stoper zabio ‘škaricama’ VIDEO / Tudorov Juventus prosuo pobjedu na samom kraju

“Mislim da je promijenio Juventus. Očito, možemo se zapitati zašto nije započeo“, rekao je Boban, dodavši da se Conceição tek vratio nakon ozljede zbog koje je propustio utakmicu Serie A protiv Atalante.

“Mislim da je igrač s izvrsnim vještinama jedan na jedan, lako mijenja smjer i tempo te daje prave dodavanja, ali mu nedostaje malo zrelosti i smirenosti. Doći će do toga i kad to učini, napravit će daljnji korak naprijed. Nema mnogo igrača s ovom kvalitetom u igri jedan na jedan, možda čak ni Yildiz”, nastavio je.

Boban smatra da Koopmeiners treba igrati na svojoj prirodnoj poziciji.

“Žao mi je zbog Koopmeinersa jer ga premještaju ovamo i onamo. On je ‘osmica'”, istaknuo je i nastavio:

“Svi smo rekli da je preplaćen jer ne vrijedi 60 milijuna eura. Teško je reći koliko, možda 20 ili 25 milijuna eura. Nije zapravo bitno, ali on je dobar igrač i mora ga se oživjeti. Igranje na desnoj strani pomoglo je Conceiçau da napravi razliku.”