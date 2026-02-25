Boban oštro o Interu: ‘Premalo hrabrosti i brzine, a kad je ušao Sučić…’

Podijeli :

Veliko se iznenađenje dogodilo u razigravanju za osminu finala nogometne Lige prvaka, norveški Bodo Glimt je srušio milanski Inter, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5:2 nadmetanje kroz 180 minuta.

Inter je ovog utorka od samog početka preselio igru pred suparnički šesnaesterac i frcalo je oko vrata norveškog sastava kroz cijelo prvo poluvrijeme. Prijetili su Frattesi, dva puta Thuram, Bastoni i Zielinski, ali Bodo se hrabro branio, sve je preživio i na odmor se otišlo bez pogodaka.

Držao je Bodo za njega sjajnih 0:0 do 58. minute kada je napravio još jedan ogroman korak prema iznenađenju. Veliku je pogrešku napravio Akanji koji je predao suparničkim napadačima loptu. Prvu opasnost je spriječio vratar Intera Sommer, ali je na odbijenu loptu dobro reagirao Hauge i pogodio za vodstvo gostiju 1:0.

Novi šok za Inter uslijedio je u 72. minuti kada je lijepo asistirao Hauge, a sve je atraktivno u trku obavio Evjen i zabio u suprotni kut za 2:0. Time je Inter i definitivno bio ‘pokopan’, a uspio je do kraja tek zabiti počasni pogodak. Nakon kornera strijelac je bio Bastoni u 76. minuti.

O senzaciji i lošem rezultatu Talijana govorio je i Zvonimir Boban, koji radi i kao stručni komentator utakmica za Sky Sport.

“Zabrinjava da nije bilo potrebne ludosti za prolazak, te natjecateljske agresivnosti koju smo posljednjih godina viđali kod Intera u Europi”, rekao je pa nastavio:

“Bodo je znatno slabiji od Intera, ali igrači Intera nisu imali ono nešto više. To se jasno vidjelo.

Previše školski, nedostajalo ono nešto što, ako nemaš, ne prolaziš ovakve utakmice protiv suparnika koji je znatno slabiji. Vidim više krivnje Intera nego zasluge Bodoa. Koliko puta Zielinski mora dotaknuti loptu prije nego što je doda? Kad je ušao Sučić, sve je ubrzao. Ovo nije najbolji Inter koji smo trebali vidjeti. Premalo kvalitete, hrabrosti i brzine. Iskreno, očekivao sam više.”