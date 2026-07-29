Boban je održao sastanak s igračima nakon Thuna: Njegova poruka bila je jasna

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Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna 3:2.

U prvih 90 minuta bilo je 2:2, a u prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1:1.

Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkija (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.

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Kako prenose Sportske novosti, igrom nije bio zadovoljan ni predsjednik Zvonimir Boban. Prvi čovjek Dinama navodno je u srijedu ujutro nakon prolaska u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka održao sastanak s igračima i stručnim stožerom predvođenim Marijom Kovačevićem.

Nije bilo povišenih tonova koji su se mogli čuti u susjednim prostorijama, ali bilo je britko i jasno.

Njihovi izvori kažu da je najviše govora bilo o pristupu na početku utakmice i tijekom kompletnog prvog poluvremena. Poruka je bila jasna – sreća neće uvijek biti na strani Dinama, a želi li klub izboriti plasman u Ligu prvaka, razina igre mora biti bolja.

Kovačević je i dalje u ‘milosti’ Bobana i nakon sastanka koji je inicirao upravo predsjednik. Nakon kritika, završio je sastanak i s jednom pohvalom. Ona se svela na karakter momčadi koja je u Maksimiru uspjela sve preokrenuti u svoju korist.