Bivši igrači Trnja i Jaruna zabili tri gola senzaciji Lige prvaka

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.xIgorxKupljenikx via Guliver

Union Saint-Gilloise i Bodø/Glimt odigrali su spektakularnih 3:3 u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Belgijci su vodili u završnici, no norveški prvak izjednačio je u sudačkoj nadoknadi.

U središtu pozornosti bili su bivši igrači hrvatskih klubova. Austrijanac Raul Florucz, nekadašnji član Lokomotive, zabio je dva gola za Union, dok je Promise David, bivši igrač Trnja, postigao pogodak za 3:2. Bodø je do boda stigao golom Odina Bjørtufta u nadoknadi.

Florucz je bio član Lokomotive od 2020. do 2022., a nastupao je i na posudbama u Sesvetama, Hrvatskom dragovoljcu i Jarunu prije odlaska u Olimpiju i potom Union.

Promise David igrao je za Trnje između 2019. i 2022. godine, a nakon epizoda u SAD-u, na Malti i u Estoniji stigao je u Union, gdje je danas jedan od ključnih igrača.

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Norveškoj – donosi Index.