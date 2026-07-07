Bivši igrač Dinama i Rijeke zabio u pobjedi malteške momčadi u Ligi prvaka

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Paralelno sa Svjetskim prvenstvom u Sjevernoj Americi igraju se kvalifikacije za europska natjecanja. U utorak su se igrale utakmice prvog pretkola Lige prvaka i dvije utakmice Konferencijske lige, ali fokus je ipak bio na najelitnijem natjecanju. Tamo je u ranijem terminu Željko Sopić sa svojim Kauno Žalgirisom remizirao s kosovskom Dritom dok je bivši trener Hajduka sa Sabahom porazio The New Saintse s 2:0. U nešto kasnijem terminu bilo je još igrača koji su povezani s Hrvatskom, a jedan takav igrao je na Malti.

Tamošnji prvak Floriana igrala je na domaćem terenu protiv irskog prvaka Shamrock Roversa te su bili autsajderi. Međutim, malteški prvak je koncem prvog poluvremena došao do prednosti, a gol je zabio 30-godišnji Varaždinac Robert Murić.

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On je svoju profesionalnu karijeru započeo u Jong Ajaxu, drugoj momčadi Ajaxa koja se natječe u drugoj nizozemskoj ligi. Nastupio je i za prvu momčad, ali se nije nametnuo. 2019. godine stigao je u Rijeku gdje se zadržao do 2022. godine. U SHNL-u je još igrao u Slaven Belupu dok je u mlađim uzrastima bio član Dinama.

Floriani je pomogao i crveni karton Matthewa Healyja u 58. minuti. Na krilima igre s igračem više Floriana je u 79. minuti golom Mustaphe Jaha stigla do vodstva od 2:0.

Ispostavilo se da je to bio i posljednji pogodak na utakmici te je Floriana s 2:0 napravila veliki korak prema plasmanu u drugo pretkolo Lige prvaka. Uzvrat je na rasporedu u utorak u Dublinu gdje će se saznati pobjednik ovog dvomeča. U drugom pretkolu će bolji iz ovog dvomeča igrati protiv boljeg iz susreta Ararat-Armenije i latvijske Rige FC-a gdje je prvi susret pripao Armencima s 2:0.